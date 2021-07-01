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Скандал: благотворители и пиарщики не поделили "Доброшрифт"

Фонд «Подарок Ангелу» и креативное агентство «Сметана» поссорились из-за проекта «Доброшрифт», для которого дети с ДЦП разработали свой вариант написания 33 букв русского алфавита. Партнеры продавали одежду и аксессуары (так называемый «мерч») с этим шрифтом, также его могли использовать компании, чтобы привлечь пожертвования на помощь детям. Скандал начался с поста основателя агентства «Сметана» Андрея Бузины — он заявил, что создаст свой фонд для реализации проекта. В ответ директор «Подарка Ангелу» Анастасия Приказчикова обвинила его в присвоении идеи и невыплате доходов от продажи мерча. Plus-one.ru попытался разобраться в скандале.

Как устроен проект «Доброшрифт»

В сентябре 2019-го «Сметана» (в виде юрлица ООО «Сидр») подписала партнерское соглашение с фондом «Подарок Ангелу». Информационную и финансовую поддержку оказывал «Росбанк».

Фонд обязался выплатить «Сметане» вознаграждение за созданные ею шрифт, сайт и другие «произведения» в размере 12 тыс. руб. до 8 октября 2019 года. Согласно заявлениям сторон в соцсетях, «Сметана», в свою очередь, должна была переводить в фонд «Подарок Ангелу» доходы от продажи мерча. Однако конкретные сроки проекта в соглашении не указаны: сказано лишь, что он действует до полного исполнения обязательств компании и фонда.

В чем конфликт?

18 августа Андрей Бузина заявил, что сделает из проекта «Доброшрифт» фонд помощи другим фондам, чтобы поддерживать детей с особенностями развития, а не только с ДЦП. У «руля» организации встанет его супруга.

В ответ Анастасия Приказчикова опубликовала пост о том, что фонд «не получил средства за проданный в 2020-м и 2021 году мерч «Доброшрифта». И сообщила, что ее организация уже «много месяцев» пытается получить деньги.

Основатель фонда «Подарок Ангелу» и некоторые ее коллеги из благотворительного сектора заявляют, что «Доброшрифт» — продолжение кампании «Спасибо», проводимой фондом в 2018-м, а «Сметана» присвоила себе удачную идею. Как утверждает Андрей Бузина, идея проекта появилась у его команды в конце 2018 года. Как бы то ни было, в соглашении между партнерами утверждается, что создатель шрифта — именно «Сметана».

Благотворительница пишет, что не хотела «выносить сор из избы», но теперь обязана предупредить другие некоммерческие организации. Она утверждает, что до подписания договора в 2019 году «Сметана» зарегистрировала товарный знак проекта, хотя еще в апреле 2018-го фонд размещал в интернете видеоролики, а в Москве — билборды со словом «Спасибо», написанным неровным почерком. Там же отмечалось, что ребенок с ДЦП выводил эти буквы целый час. Анастасия Приказчикова указывает, что настоящий автор идеи — Александр Сёмин, бывший муж Эвелины Блёданс, отец ребенка с синдромом Дауна.

«Мы со своей стороны постараемся не допустить ситуации, в которой благотворительный бренд был использован в коммерческих целях. Мы вложили весь свой ресурс в развитие этого проекта», — заявила Анастасия Приказчикова, попросив подписчиков о юридической поддержке.

«Мы со своей стороны постараемся не допустить ситуации, в которой благотворительный бренд был использован в коммерческих целях. Мы вложили весь свой ресурс в развитие этого проекта», — заявила Анастасия Приказчикова, попросив подписчиков о юридической поддержке.

В ответном посте Андрей Бузина сообщил, что «Сметана» не смогла договориться с фондом о продолжении сотрудничества в 2021 году.

«„Подарок Ангелу“ захотел оставаться единоличным бенефициаром и получить исключительные права на кампанию. Это пошло вразрез с мнением команды по развитию проекта — мы считаем, у „Доброшрифта“ большой потенциал помогать разным категориям особенных детей и развивать тему инклюзии в целом», — заявил основатель агентства.

По его словам, Анастасия Приказчикова «взяла тайм-аут» в переговорах и не выходила на связь. Андрей Бузина отрицает сведения о том, что агентство зарабатывает на мерче — по его словам, 100% прибыли от реализации одежды и аксессуаров идет на помощь детям с ДЦП. Так или иначе, на фоне скандала, 19 августа «Сметана» перевела фонду 2,3 млн руб. за проданные в течение 10 месяцев товары. Анастасия Приказчикова позже написала, что это только 20% от причитающейся суммы.

По его словам, Анастасия Приказчикова «взяла тайм-аут» в переговорах и не выходила на связь. Андрей Бузина отрицает сведения о том, что агентство зарабатывает на мерче — по его словам, 100% прибыли от реализации одежды и аксессуаров идет на помощь детям с ДЦП. Так или иначе, на фоне скандала, 19 августа «Сметана» перевела фонду 2,3 млн руб. за проданные в течение 10 месяцев товары. Анастасия Приказчикова позже написала, что это только 20% от причитающейся суммы.

«Сметана» могла перевести средства и раньше, но, как уверяет Андрей Бузина, у его компании и фонда «Подарок Ангелу» возникли разногласия из-за отчетности. Представитель агентства предложил фонду сесть за стол переговоров и «сверить все цифры» с помощью независимого аудитора.

Что это — воровство бренда или типичная проблема НКО?

Одной из первых о скандале высказалась владелица сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. В комментариях к посту Андрея Бузины о запуске нового фонда фондов она возмутилась: «Зачем вы пишете, что вы придумали проект, это же даже не ваша идея. Это Сёмин придумал. Какой-то кошмар». Андрей Бузина проигнорировал это сообщение, хотя отвечал на поздравления от других пользователей Facebook.

Один из создателей другого фонда фондов — «Нужна помощь» — Митя Алешковский тоже не прошел мимо.

Всем сторонам конфликта досталось от телеграм-канала «Беспощадный пиарщик». Сначала он обвинил пиарщицу «Сметаны» в плохой коммуникации с блогерами. А потом уже налетел на всех российских благотворителей.

Руководитель функции корпоративных коммуникаций группы компаний «Русагро» Светлана Тихонова (отвечает там за благотворительную программу, ранее работала в коммуникационных агентствах) отметила, что идея с написанием слов детьми с ДЦП принадлежит Александру Сёмину — он безвозмездно отдал ее фонду «Подарок Ангелу», однако сделать целый шрифт предложила «Сметана». Эксперт назвала ситуацию типичной для некоммерческого сектора (с ней согласились ее подписчики среди предпринимателей и благотворителей). Пострадала репутация и Андрея Бузины, и фонда, и всего сектора НКО, считает Светлана Тихонова.

20 август 14:21 | : Скандалы

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