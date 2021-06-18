Прокуратура Северодвинска добилась льготных лекарств для ребенка-инвалида

Прокуратурой г. Северодвинска проведены проверки соблюдения законодательства о льготном лекарственном обеспечении, в ходе которой установлено, что лечебными организациями города допускаются нарушения порядка и сроков направления заявок на дополнительное льготное лекарственное обеспечение.
В ГБУЗ АО «Северодвинский психоневрологический диспансер» выявлено, что 18.05.2021 одному из пациентов учреждения выписан рецепт на лекарственный препарат «Топирамат» на 1 месяц, 24.05.2021 – на «Вальпроевую кислоту» на 1 месяц. Согласно предоставленным сведениям запасы указанных препаратов были исчерпаны для льготного обеспечения 01.06.2021, при этом заявка в отдел дополнительного лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Архангельской области об имеющейся потребности в препаратах учреждением направлена лишь 22.06.2021.
Прокуратурой города главному врачу медицинской организации внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. В настоящее время пациент необходимыми лекарственными средствами обеспечен.
Аналогичные нарушения выявлены в ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница», где несмотря на то, что лекарственный препарат ребенку-инвалиду был выписан с запасом на несколько месяцев, лечащим врачом схема его приема оказалась изменена, что привело к ускоренному исчерпанию запаса лекарства.
При этом, обладая достоверной информацией об этом, медицинская организация заявку на дополнительное лекарственное обеспечение направила спустя месяц после изменения порядка лечения. Указанное также привело к невозможности в срок обеспечить несовершеннолетнего препаратом.
Прокуратурой города главному врачу медицинской организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого ребенок обеспечен необходимыми лекарственными препаратами.