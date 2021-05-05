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Прокуратура Архангельской области грозит чиновникам, срывающим отопительный сезон

На сегодняшний день одним из наиболее актуальных вопросов при осуществлении прокурорского надзора является обеспечение подготовки жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2021-2022 годов.

В целях своевременного выявления и устранения предпосылок к срыву отопительного периода на территории области, органами прокуратуры налажено взаимодействие с органами власти и местного самоуправления, а также контрольно-надзорными органами.

Реализуя свои полномочия прокурорами принимаются превентивные меры по недопущению срыва предстоящего отопительного сезона.

Например, низкий процент готовности объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных в Коношском районе, а также отсутствие нормативного запаса топлива в котельных в пос. Коноша послужили основанием для объявления предостережений о недопустимости нарушения законодательства главам МО «Коношский муниципальный район» и МО «Коношское». Работа в данном направлении активизирована.

Котласской межрайонной прокуратурой руководителям 11 управляющих компаний 25.06.2021 и 30.06.2021 объявлены предостережения в связи с ненадлежащей организацией работ по подготовке внутридомовых коммунальных систем в многоквартирных домах г. Котласа к работе в зимний период.

Непроведение ремонтных работ котельной в дер. Куимиха Котласского района послужило поводом для внесения межрайонной прокуратурой 22.07.2021 представления главе МО «Приводинское», которое находится на рассмотрении.

Работа в данном направлении продолжается, вопросы соблюдения прав граждан на благоприятные условия проживания в осенне-зимний период находятся на контроле прокуратуры области.

17 август 09:08 | : Скандалы

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