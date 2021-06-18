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Прокуратура признала парк "Майский" опасным для жизни и здоровья детей

Прокуратура г. Архангельска с привлечением контролирующих органов провела проверку соответствия установленным государственным стандартам объектов инфраструктуры для детей на территории округа Майская горка г. Архангельска.

Установлено, что на детских площадках по ул. Дачная и в городском парке «Майский», ремонт и реконструкция которого проводилась в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды», не осуществлялся надлежащий контроль за техническим состоянием оборудования, имеются неисправности игровых элементов целиком и их отдельных элементов, т.е. не соблюдаются требования по безопасности оборудования детских игровых площадок.

В этой связи заместителем прокурора города в отношении главы администрации территориального округа Майская горка городского округа «Город Архангельск» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований по безопасности оборудования детских игровых площадок при его эксплуатации согласно законодательству о техническом регулировании).

По результатам рассмотрения мировым судьей судебного участка № 7 Ломоносовского судебного района г. Архангельска должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Кроме того, прокуратурой города в адрес главы городского округа «Город Архангельск» внесено представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого в рамках вновь заключенных муниципальных контрактов произведен ремонт детского игрового оборудования.

Напомним, на прошлой неделе активисты архангельского отделения ОНФ забили тревогу по поводу состояния игровых зон в вышеупомянутом парке.

16 август 11:58 | : Скандалы

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