Архангельская бизнесвумен превратила ветеринарную аптеку в сельпо

В мае 2021 года Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора была проведена плановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя, имеющей лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и владеющей ветеринарной аптекой в г. Архангельске.
В ходе проверки были установлены следующие нарушения законодательства.
Для измерения температуры и влажности использовался электронный термометр, на который отсутствовал технический паспорт, поверка прибора не проводилась.
Измерения температуры вносились в журнал учета температуры один раз в день, тогда как требуется это делать дважды в день. Журнал учета влажности в помещении за 2021 год не был предоставлен, также отсутствовал журнал учета температуры и влажности за 2020 год.
Полки шкафа с размещенными лекарственными средствами не были пронумерованы.
Не было определено приказом и отсутствовало место хранения лекарственных средств с истекшим сроком годности, в поврежденной упаковке, недоброкачественных, фальсифицированных или контрафактных.
Не велся учет лекарственных препаратов для ветеринарного применения, срок годности которых составляет менее одной трети от всего срока годности.
В отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и направлен на рассмотрение в Арбитражный суд Архангельской области.
Решением суда от 11 августа 2021 года предприниматель была привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.