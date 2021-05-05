Дикие кабаны Архангельской области стали не только опасны, но и заразны

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует: в Архангельской области выявлен очаг африканской чумы свиней.
В результате лабораторных исследований патологического материала от трупов кабанов (3 головы), обнаруженных вблизи д. Кухтерево Вельского района Архангельской области, выявлен генетический материал африканской чумы свиней (АЧС).
Лабораторные исследования проводились в ГБУ АО «Архангельская областная ветеринарная лаборатория».
Указом Губернатора Архангельской области от 09.08.2021 № 106-у с 10 августа 2021 года на территории Вельского района Архангельской области введен карантин по АЧС. В настоящее время ветеринарной службой Архангельской области проводятся мероприятия по ликвидации и недопущению распространения заболевания.
Установлен эпизоотический очаг АЧС на территории поля «Лисье», расположенного на расстоянии 0,25 км на восток от деревни Кухтерево сельского поселения «Пуйское» Вельского муниципального района Архангельской области.
В радиусе не менее 5 км от границ эпизоотического очага с учётом ландшафтно-географических особенностей местности и транспортных связей установлена угрожаемая зона.
На период действия ограничений установлены запреты, направленные на ликвидацию очага африканской чумы свиней.
Хозяйствующим субъектам и гражданам необходимо соблюдать требования, установленные Ветеринарными правилами, направленными на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней (утверждены Приказом Минсельхоза России от 28.01.2021 N 37).
В эпизоотическом очаге, угрожаемой зоне и зоне наблюдения (территория МО Благовещенское и МО Пуйское Вельского муниципального района) запрещена охота, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
В эпизоотическом очаге запрещен вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма; въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспорта, задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага).
В охотничьих угодьях и на иных территориях, являющихся средой обитания дикого кабана, запрещены заготовка дикого кабана (на мясо, для изготовления чучел, на иные цели); заготовка кормов и подстилочного материала для свиней.
В угрожаемой зоне запрещен вывоз свиней из хозяйств, реализация свиней и продуктов их убоя непромышленного изготовления, вывоз и пересылка продуктов убоя и переработки свиней, а также проведение сельхозярмарок и выставок, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней. Запрещена заготовка и вывоз кормов (кроме комбикормов промышленного производства и фуражного зерна, прошедших термическую обработку при температуре не менее 70 °C).
Ограничения, касающиеся ввоза и вывоза свиней, их содержания, реализации продуктов убоя свиней и проведения сельхозярмарок, установлены ветеринарными правилами также и для зоны наблюдения.
При выявлении признаков заболевания свиней, случаях падежа свиней, при выявлении трупов диких кабанов, а также случаях перевозки и продажи живых свиней и продуктов убоя просим информировать Управление Россельхознадзора по телефону: (8182) 28-63-57, (8182)28-60-24, Инспекцию по ветеринарному надзору Архангельской области по телефону: (8182)20-46-65.