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Мошенник Шахров, обманувший Дворец спорта в Онеге, отделался условным сроком

Соломбальским районным судом г. Архангельска вынесен приговор в отношении 44-летнего Сергея Шахрова, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Установлено, что обвиняемый с 29 июня по 30 сентября 2018 года, являясь директором муниципального бюджетного учреждения «Дворец спорта для детей и юношества» в г. Онега, зная о выделенных Правительством Архангельской области денежных средствах в размере 611 197 руб. на ремонт крыши спортзала и замену окон, заключил с индивидуальным предпринимателем договоры подряда на указанные работы, пообещав, что работы выполнит собственными силами на полученные денежные средства.

Зная, что работы не выполнены, Шахров и индивидуальный предприниматель подписали заведомо ложные акты о выполнении работ и счета на их оплату. Денежные средства были перечислены предпринимателю, а тот в свою очередь передал их Шахрову.

Приговором суда  подсудимому  назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Иск представителя «Дворца спорта для детей и юношества» на 611 197 рублей направлен для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

12 август 08:45 | : Скандалы

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