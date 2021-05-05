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В плену СГМУ: иностранным студентам не выдают документы для перевода

Группа индийских студентов хочет забрать свои документы для перевода в другой вуз. Причина – там стоимость обучения в два раза ниже.

Ректорат Северного государственного медицинского их «футболит», всячески откладывая процесс. Причина – обучение иностранных студентов является значительной частью коммерческой деятельностью вуза.

Последнее внятное объяснение – документы будут высланы по месту постоянной прописки. А это… Индия. Причем прием документов в российских вузах при переводе заканчивается 26 августа.

Руководство вуза на контакт не идет даже с журналистами, находя отговорки типа «сейчас лето, время отпусков».

4 августа студенты подали соответствующее заявление в прокуратуру о защите своих прав. Ответа нет до сих пор… наверное, тоже в отпусках.

Они, конечно, своего добьются. Но представляете, какую память увезут с собой об Архангельске?

 

11 август 12:30 | : Скандалы

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