В плену СГМУ: иностранным студентам не выдают документы для перевода

Группа индийских студентов хочет забрать свои документы для перевода в другой вуз. Причина – там стоимость обучения в два раза ниже.
Ректорат Северного государственного медицинского их «футболит», всячески откладывая процесс. Причина – обучение иностранных студентов является значительной частью коммерческой деятельностью вуза.
Последнее внятное объяснение – документы будут высланы по месту постоянной прописки. А это… Индия. Причем прием документов в российских вузах при переводе заканчивается 26 августа.
Руководство вуза на контакт не идет даже с журналистами, находя отговорки типа «сейчас лето, время отпусков».
4 августа студенты подали соответствующее заявление в прокуратуру о защите своих прав. Ответа нет до сих пор… наверное, тоже в отпусках.
Они, конечно, своего добьются. Но представляете, какую память увезут с собой об Архангельске?