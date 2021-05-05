Девочку-"бабочку" из Котласа лишили жизненно важного лекарства

Котласской межрайонной прокуратурой в ходе проверки по обращению гражданина установлено, что пятилетняя девочка, имеющая редкое (орфанное) заболевание, не обеспечена необходимым жизненно важным лекарственным препаратом что грубо нарушает право ребенка на надлежащее медицинское обеспечение и ставит под угрозу его здоровье и дальнейшее развитие.
По иску прокурора, направленному в целях защиты прав малолетнего ребенка, решением Октябрьского районного суда г. Архангельска на министерство здравоохранения Архангельской области возложена обязанность обеспечить девочку необходимым лекарством.
Решение не вступило в законную силу.