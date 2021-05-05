Гендиректор компании, ремонтировавшей дороги Архангельска, утаил 29 млн. налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).
По версии следствия, генеральный директор общества, основным видом деятельности которого является строительство и ремонт дорог, в 2014-2016 г.г. умышленно уклонился от уплаты налогов с организации на сумму более 29 млн. рублей, неправомерно уменьшив налоговую базу по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость на сумму фактически не понесенных расходов, путем совершения фиктивных сделок и создания формального документооборота, что повлекло включение в бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах и подлежащих вычету суммах НДС.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями изучается изъятая финансовая отчетность и уставная документация организации, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов совместной налоговой проверки ИФНС России по г.Архангельску и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.