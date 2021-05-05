Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Гендиректор компании, ремонтировавшей дороги Архангельска, утаил 29 млн. налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.1  ст. 199 УК РФ  (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор общества, основным видом деятельности которого является строительство и ремонт дорог, в 2014-2016 г.г. умышленно уклонился от уплаты налогов с организации на сумму более 29 млн. рублей, неправомерно уменьшив налоговую базу по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость на сумму фактически не понесенных расходов, путем совершения фиктивных сделок и создания формального документооборота, что повлекло включение в бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах и подлежащих вычету суммах НДС.

 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями изучается изъятая финансовая отчетность и уставная документация организации, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.

 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов совместной налоговой проверки ИФНС России по г.Архангельску и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

10 август 10:41 | : Скандалы

Главные новости


Приключения дантиста Сени
«Уха бедняков» – изыск в простоте

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (117)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20