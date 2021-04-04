Мстительный вельчанин опорочил бывшую супругу

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для назначения 39-летнему жителю Вельского района, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия), меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
По версии следствия, в ночь на 6 января 2021 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у бывшей супруги на территории Вельского района, забрал ее мобильный телефон. Ознакомившись с личной перепиской с другим мужчиной, которому та отправляла интимные фотографии, подозреваемый разослал их родственникам и коллегам бывшей супруги, вследствие чего нарушил неприкосновенность частной жизни потерпевшей.
В связи с тем, что подследственный ранее не судим, признал свою вину, чистосердечно раскаялся в содеянном, принес свои извинения, загладив свою вину, решением мирового судьи судебного участка №2 Вельского судебного района Архангельской области ему назначен штраф в размере 8 тысяч рублей.