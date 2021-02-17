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Дело бывшего архангельского министра снова в суде

Речь об экс-министре образования правительства Архангельской области Юрии Гнедышеве.

Дело об интимной переписке чиновника со школьницами в интернете возвращено на рассмотрение Октябрьского районного суда областной столицы. Ранее оно было отозвано на доследование из-за обнаруженных стороной защиты нарушений.

Комментирует представитель СУ СК РФ по Архангельской области Светлана Тарнаева:

— По версии следствия, обвиняемый в 2019 году через созданные персональные страницы в одной из социальных сетей знакомился и вёл беседы сексуальной направленности и развращающего характера с тремя несовершеннолетними девочками в возрасте от 12 до 14 лет.

Отметим, на начальном этапе следствия Гнедышев признал вину, но позже от своих слов отказался. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

 

 

04 август 09:23 | : Скандалы

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