Дело бывшего архангельского министра снова в суде

Речь об экс-министре образования правительства Архангельской области Юрии Гнедышеве.
Дело об интимной переписке чиновника со школьницами в интернете возвращено на рассмотрение Октябрьского районного суда областной столицы. Ранее оно было отозвано на доследование из-за обнаруженных стороной защиты нарушений.
Комментирует представитель СУ СК РФ по Архангельской области Светлана Тарнаева:
— По версии следствия, обвиняемый в 2019 году через созданные персональные страницы в одной из социальных сетей знакомился и вёл беседы сексуальной направленности и развращающего характера с тремя несовершеннолетними девочками в возрасте от 12 до 14 лет.
Отметим, на начальном этапе следствия Гнедышев признал вину, но позже от своих слов отказался. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.