ЦУР прищучил нерадивого муниципального подрядчика в Северодвинске

Публикация о нарушениях на одном из объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Северодвинске появилась в одном из популярных региональных сообществ. Сотрудники Центра управления регионом передали данный «сигнал» в местную администрацию.
Автор публикации сообщил, что на проспекте Труда в Северодвинске подрядчик выполняет работы с существенными недочетами. В частности, на объекте частично не обустроено асфальтовое покрытие, устройство бордюрного камня не соответствует нормативам, а тротуар в некоторых местах преграждает бортовой камень. Также пользователь отметил бездействие муниципальной власти и отсутствие должного контроля за действиями подрядной организации.
Сообщение было оперативно выявлено системой мониторинга «Инцидент Менеджмент» и направлено ответственному исполнителю. По информации администрации Северодвинска, по факту опубликованной информации сформирован перечень дефектов, который подрядчик обязуется устранить по условиям муниципального контракта. Кроме этого, органами местного самоуправления инициирована дополнительная проверка по выявленным замечаниям.