«Вместо Шпицбергена африканское село». Продолжение соловецкой дискуссии

Блогер Варламов продолжил диспут с бывшим чиновником, а ныне сотрудником Соловецкого музея Тютюковым на тему нынешнего состояния исторического архипелага, в инфраструктуру которого вбухиваются бюджетные миллиарды.
Напомним, после разрекламированного в соцсетях посещения Соловков известный искатель черных дыр на планете Земля разразился гневной, но предсказуемой риторикой по поводу увиденного. Илье не понравилось буквально все – от местного гостеприимства до разбросанного в лесах мусора.
На защиту поселения, главой которого он был не так давно, встал Евгений Тютюков. Его ответ сводился к тому, что понаехавший блогер «не самая главная соловецкая рыба», а, значит, принимали его по чину.
Ответка с противной стороны не замедлила прилететь. Прямо по пунктам:
«Почему в поселке нет ни одной нормальной дороги? Почему вместо дорог — какие-то направления? Где хотя бы примитивный водоотвод? То есть одна из главных туристических достопримечательностей выглядит как африканское село. За столько лет руководства поселком и музеем вы не могли сделать и 10 метров дороги»… и приводит в пример норвежский Шпицберген, который еще северней, но там все как на средиземноморском курорте.
«Почему аэропорт выглядит как деревенский сарай? Нынешнее здание построили во время Великой Отечественной, с тех пор оно так и стоит. Ладно, будем честны, несколько лет назад пристройку обшили голубым пластиковым сайдингом со строительного рынка. Всё. В такой аэропорт должны прилетать туристы? — возмутился Варламов. — Почему деревянные лагерные бараки, построенные 100 лет назад, выглядят лучше новых домов, что вы тут строите? Вы вообще хоть как-то следите за архитектурой? Или, кроме зарабатывания денег, вас ничего не интересует?»… и перешел к теме общественных туалетов на острове, мол, культурному человеку негде со вкусом облегчиться.
«Почему в лесах свалки мусора, а в Белом море валяются покрышки от грузовых автомобилей? При этом свалки там много лет, но власти решили их не убирать — пусть зарастают, вроде как не видно. Тут Тютюков предложил мне убрать мусор самому. Убрать что? Свалку, которую вы не замечаете? Взять пакет? Там не пакет нужен, а грузовик. Вам показать, где она? Или вы знаете, но ничего не делаете много лет?».
Далее по соловецким ценам. Варламов и раньше жаловался, что его ободрали как липку:
«Кстати, даже на экскурсию, которую нам делали, билет вы нарисовали постфактум, прислав нам его по «Ватсапу», на месте никаких билетов никто не давал. И, конечно, никаких чеков никто нигде не пробил. Скажите, господин Тютюков, как много экскурсий в музее у вас мимо кассы проходит? Меньше всего на свете, оказавшись на Соловках, я хочу напрягаться, что меня все пытаются развести. Я поэтому не люблю курорты Юга России, где тебя пытаются нае… (обсценная лексика, частенько используемая известным блогером) все — от таксиста до официанта в кафе. И, оказавшись на Русском Севере, я хочу расслабленно себя чувствовать. Как в Норвегии, например. Вы знаете, в Норвегии я за две недели ни разу не достаю наличку, ни разу ни с кем не торгуюсь. Почему нельзя так сделать у нас? И, кстати, вы пишете, что 25 000 в час вы берете за коммерческую съемку, а так всё бесплатно. Никакой коммерческой съемки мы в монастыре не делали. Так что предлагаю вам эти 25 000 пожертвовать в фонд «Внимание». Мы на них восстановим, например, старые мельницы на севере Архангельской области».
В конце своего спича Варламов припоминает собеседнику его единороссовское и чиновничье прошлое. В частности, банный скандал и посадку друга Магида.
Тютюков не замедлил с ответом, назвав их дискуссию «сам дурак». С чем трудно не согласиться...
Редакция хочет специально отметить, что не испытывает добрых чувств ни к одному из участников словесного конфликта, а потому выступает в роли стороннего наблюдателя.