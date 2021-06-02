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СРО: Фонд капремонта Архангельской области не рассчитывается с подрядчиками за уже выполненные работы

В последнее время в Архангельске и области со стороны Фонда по капитальному ремонту многоквартирных домов участились случаи отказа в оплате подрядным организациям. Об этом сообщается в распространенном накануне в совместном пресс-релизе СРО «Союз профессиональных строителей», «Союз проектировщиков», «Союз изыскателей».

Цитируем: «Фонд не выплачивает не только авансы, но и не рассчитывается с подрядчиками за уже выполненные работы. При этом строители не могут получить от руководства Фонда никаких разъяснений. После того, как подобные случаи стали массовыми, участники СРО «Союз профессиональных строителей» обратились к саморегулятору с просьбой обсудить сложившуюся ситуацию.

Вопрос усугубляет и значительный рост цен на стройматериалы, которые начали стремительно дорожать с начала года, а цены контрактов на 2021 год формировались в прошлом году.

– У многих подрядчиков в этой связи возникают серьёзные финансовые проблемы, в том числе и по выплате заработной платы, – выразил опасения на встрече в СРО генеральный директор ООО «АрхСтройЗаказ» Дмитрий Колотов. – Если ситуация не разрешится в ближайшее время, впору будет говорить о переносе работ на 2022 год. Но для нас самое непонятное – это то, что руководство Фонда не идёт на контакт, и не может дать внятные пояснения, по какой причине работы не оплачиваются.

Исполнительная дирекция СРО «Союз профессиональных строителей» намерена в самые короткие сроки собрать информацию об общем количестве неоплаченных договоров по Архангельской области, и обратиться с официальным заявлением к руководству Фонда с просьбой дать пояснения.

– Ситуация для строительной отрасли достаточно тревожная, особенно с учётом возросших цен. Сейчас нам необходимо наладить диалог с руководством Фонда, – считает исполнительный директор СРО «Союз профессиональных строителей» Андрей Бессерт. – Будем готовить аналогичный запрос в адрес Архангельского областного Собрания депутатов и Правительства региона». (конец цитаты)

 Фото пресс-службы СРО

21 июль 14:20 | : Скандалы

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