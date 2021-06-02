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Житель Приморского района подделал доказательства для суда по ДТП

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 41-летнего жителя Приморского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле).

В ходе следствия установлено, что обвиняемый предоставил в Приморский районный суд, который рассматривал исковое требование о взыскании  с него в порядке регресса суммы произведенной страховой выплаты за причинение технических повреждений в результате ДТП, сфальсифицированное извещение о ДТП, которое было оформлено без участия сотрудников полиции. Суд отклонил представленное доказательство и удовлетворил исковое требование страховой компании, в которую обвиняемый извещение о ДТП не отправил.

В ходе допроса подследственный отказался высказать свое отношение к предъявленному обвинению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

17 июль 10:14 | : Скандалы

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