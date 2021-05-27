Владелец АЗС в Архангельске, торговавший "левым" топливом, отделался штрафом

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному доказательства признаны судом достаточными для назначения 33-летнему индивидуальному предпринимателю, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Напомним, что с июля по декабрь 2020 года на нелегальной автозаправочной станции, расположенной на улице Дачная в городе Архангельске, оказывались услуги по сбыту автомобильного топлива, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Противоправная деятельность нелегальной автозаправки пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Архангельску при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии и участии службы безопасности крупной нефтяной компании.
Следствием и судом установлено, что на вышеуказанном объекте располагалось несколько цистерн и 17 бочек объемом по 200 литров каждая, при этом не соблюдались условия хранения горючих материалов и меры противопожарной безопасности. Кроме того, в результате проведенного специального исследования установлено, что гражданам реализовывалось топливо низкого качества.
В связи с тем, что подследственный ранее не судим, признал свою вину, чистосердечно раскаялся в содеянном, перевел благотворительный взнос на счет детского дома и разместил в сети Интернет обращение о недопустимости совершения подобных преступлений, решением Ломоносовского районного суда г.Архангельска ему назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.