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В Плесецком районе вынесен приговор сотруднику ГИБДД, получавшему взятки за успешно сданные экзамены

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал государственного инспектора безопасности дорожного движения группы регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД ОГИБДД отдела  ОМВД России по Плесецкому району Андрея Луккарева  виновным в совершении 24 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки должностным лицом).  

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, установлено, что Луккарев с 08.09.2017 по 26.06.2019 через посредника получил взятку в виде денег в общей сумме 865 тысяч рублей за незаконное выставление лицам, желающим сдать экзамен, положительной оценки на теоретическом экзамене, а также при сдаче экзамена по управлению транспортным средством, независимо от фактически продемонстрированных навыков. 

За денежное вознаграждение на основании положительно выставленных отметок 15 граждан необоснованно получили водительские удостоверения. 

Приговором суда Луккареву назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, лишения специального звания, а также права занимать должности на государственной службе, связанной с осуществлением функций представителя власти на 3 года. Судом удовлетворен иск прокурора о взыскании с подсудимого в доход государства 840 тысяч рублей.

Луккарев взят под стражу в зале суда.

Уголовное дела возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ОРЧ СБ УМВД России по Архангельской области, расследовано следственным отделом по ЗАТО г. Мирный СУ СК РФ по области и НАО.

Приговор суда в законную силу не вступил.

13 июль 09:39 | : Скандалы гибдд суд взятки экзамен водительское удостоверение права архангельская область

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