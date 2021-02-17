Прокуратура занялась вспышкой коронавируса в "Северном Артеке"

Прокуратурой Архангельской области организована проверка по факту заболевания коронавирусной инфекцией в загородном стационарном детском оздоровительном лагере «Северный Артек».
Установлено, что у 5 детей диагностировано указанное заболевание, инфицированные вывезены из учреждения, в настоящее время они проходят лечение, проводится дезинфекция территории и помещений.
В ходе проверки будут установлены причины и условия, послужившие массовому заболеванию детей, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами комплекса требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.