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Прокуратура занялась вспышкой коронавируса в "Северном Артеке"

Прокуратурой Архангельской области организована проверка по факту заболевания коронавирусной инфекцией в загородном стационарном детском оздоровительном лагере «Северный Артек».

Установлено, что у 5 детей диагностировано указанное заболевание, инфицированные вывезены из учреждения, в настоящее время они проходят  лечение, проводится дезинфекция территории и помещений.

В ходе проверки будут установлены причины и условия, послужившие массовому заболеванию детей, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами комплекса требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

10 июль 07:00 | : Скандалы

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