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Взрослый чувак назвал взрыв архангельского здания ФСБ "предметом для подражания". Теперь может сесть

Сорокавосьмилетний житель Архангельска подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет»).

Установлено, что подозреваемый путем публичного размещения собственных высказываний в сети «Интернет», на общедоступном сайте социальной сети «ВКонтакте» под новостью о совершённом в г. Архангельске 31 октября 2018 года террористическом акте заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

Следственными органами РУФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование.

 

08 июль 12:24 | : Скандалы

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