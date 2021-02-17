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Директор АМПК Терентьев попал в релиз Следственного комитета

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении  директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.1  ст. 199 УК РФ  (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По версии следствия, директор общества, основным видом деятельности которого является переработка мусора, в 2015-2018 г.г. умышленно уклонился от уплаты налогов с организации на сумму более 20 млн. рублей, неправомерно уменьшив налоговую базу по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость на сумму фактически не понесенных расходов, путем совершения фиктивных сделок и создания формального документооборота, что повлекло включение в бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах и подлежащих вычету суммах НДС.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями изучается изъятая финансовая отчетность и уставная документация организации, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов совместной налоговой проверки ИФНС России по г.Архангельску и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

P.S. Хотя в вышеприведенном пресс-релизе не указывается фамилия фигуранта, с 99-процентной уверенностью можно сказать, что это директор «Архангельского мусороперерабатывающего комбината» Андрей Терентьев, позиционирующий себя как «борца за экологию».

08 июль 10:27 | : Скандалы

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