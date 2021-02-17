Двое котлошан, обналичивающие материнский капитал, получили по два года

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал ранее судимого Максима Родичева и Александра Усейнова виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере в виде средств материнского семейного капитала).
Установлено, что Усейнов и Родичев предлагали гражданам незаконные услуги по обналичиванию материнского семейного капитала с последующим распределением незаконно полученных денежных средств. В результате преступных действий указанных лиц материальный ущерб государству составил свыше 400 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.
Приговором суда Родичеву назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Усейнову в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
Приговор суда вступил в законную силу.