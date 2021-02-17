В Пинежском районе главбух распоряжалась муниципальным бюджетом как своим

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего главного бухгалтера одного из муниципальных образований Пинежского района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение).
Следствием установлено, что в 2019-2020 годах обвиняемая совершила хищение путем присвоения вверенных ей бюджетных денежных средств на общую сумму более 87 тысяч рублей, которые не были израсходованы при реализации государственной и муниципальной программ по развитию местного самоуправления и государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и остались у нее на хранении.
В ходе допроса подследственная признала свою вину и возместила присвоенные денежные средства.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД России по Пинежского району.