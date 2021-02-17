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В Коряжме председатель общества "Мужество"оказался вором и мошенником

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал Константина Пивоварова виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ  (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения и в крупном размере )  и п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что с 21.07.2016 по 14.07.2017 подсудимый, являясь председателем Коряжемской местной общественной благотворительной организации помощи жертвам локальных войн и ликвидаторам аварии на АЭС в Чернобыле «Мужество», совершил хищение бюджетных средств  в сумме свыше 160 тыс. рублей,  выделенных по областной государственной программе «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)», путём предоставления в Правительство Архангельской области заведомо недостоверных сведений.

Также со 02.09.2016 по 30.04.2017 Пивоваров обманным путем завладел денежными средствами индивидуального предпринимателя г. Коряжмы в размере 270 000 рублей.

В декабре 2019 г. он  совместно со своим воспитанником совершил кражу металла с территории пункта металлоприёма. 

Приговором суда Пивоварову назначено наказание в виде 3 лет принудительных работ.

06 июль 09:01 | : Скандалы

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