В Коряжме председатель общества "Мужество"оказался вором и мошенником

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал Константина Пивоварова виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения и в крупном размере ) и п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Установлено, что с 21.07.2016 по 14.07.2017 подсудимый, являясь председателем Коряжемской местной общественной благотворительной организации помощи жертвам локальных войн и ликвидаторам аварии на АЭС в Чернобыле «Мужество», совершил хищение бюджетных средств в сумме свыше 160 тыс. рублей, выделенных по областной государственной программе «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)», путём предоставления в Правительство Архангельской области заведомо недостоверных сведений.
Также со 02.09.2016 по 30.04.2017 Пивоваров обманным путем завладел денежными средствами индивидуального предпринимателя г. Коряжмы в размере 270 000 рублей.
В декабре 2019 г. он совместно со своим воспитанником совершил кражу металла с территории пункта металлоприёма.
Приговором суда Пивоварову назначено наказание в виде 3 лет принудительных работ.