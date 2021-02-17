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В Архангельске задержан несун с бывшего родного предприятия

В отдел полиции №2 (по обслуживанию Исакогорского и Цигломенского округов города Архангельска) УМВД России по городу Архангельску обратились сотрудники одного из местных предприятий. Проводя очередную ревизию, они обнаружили пропажу более 150 упаковок со сварочными электродами. Общий ущерб составил почти 54 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был задержан 36-летний мужчина - бывший работник данного предприятия, уволившийся в конце июня этого года.

По имеющейся информации, злоумышленник заметил, что электроды лежат в цехе в свободном доступе. Улучив момент, пока его никто не видит, он складывал по несколько пачек в рюкзак и в течение нескольких месяцев постепенно выносил их с территории предприятия. Три упаковки он продал своему знакомому, остальное по сниженной цене реализовал через сайт объявлений о продаже вещей «из рук в руки».

Часть похищенного изъята сотрудниками полиции и будет передана владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ведется следствие.

 

05 июль 12:35 | : Скандалы

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