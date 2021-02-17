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Котласская фирма "Стройэксперт" сдала жилой дом с недоделками

Котласской межрайонной прокуратурой по результатам проверки исполнения законодательства в сфере градостроительства в действиях главного специалиста – эксперта Котласского межтерриториального отдела инспекции Государственного строительного надзора Архангельской области                        выявлены признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ – служебный подлог (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из иной личной заинтересованности, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

Установлено, что  должностным лицом при осуществлении итоговых проверочных мероприятий на объекте капитального строительства, расположенного по адресу: г. Котлас, просп. Мира д. 5, в декабре 2020 г. и январе 2021 г. выявлены нарушения при производстве строительных работ, которые застройщиком на отчетную дату не устранены.

26 января 2021 г. должностное лицо в нарушение действующего законодательства, имея основания для отказа в выдаче заключения о соответствии построенного жилого многоквартирного дома требованиям проектной документации, заведомо зная, что строительно-монтажные работы на объекте выполнены не в полном объеме и он не может быть введен в эксплуатацию, внесла в заключение ложные сведения о том, что построенный ООО «Стройэксперт» многоквартирный дом по вышеуказанному адресу соответствует требованиям проектной документации.

Указанные действия повлекли за собой предоставление гражданам жилых помещений, не отвечающих требованиям закона.

Материалы прокурорской проверки направлены в Коряжемский следственный отдел СУСК России по Архангельской области и НАО, где по ним в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.292 УК РФ.

Ведется следствие.

05 июль 08:58 | : Скандалы

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