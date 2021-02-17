Родить в «столыпинском» вагоне. Чем гордится архангельское УФСИН?

Вчера мы разместили пресс-релиз Архангельского регионального Управления федеральной службы исполнения наказаний, в котором рассказывалось, как караульные спецвагона (вагонзака или «столыпинского»), следовавшего по маршруту (этапу) Архангельск-Москва, помогли родить 26-летней заключенной, находящейся на 28-й неделе беременности.
Роды прошли, слава богу, успешно. Малышка, появившаяся на свет в столь непрезентабельном месте, жива и, как мы надеемся, здорова.
Тем не менее, данный материал вызвал широкий общественный резонанс в социальных сетях.
К сотрудникам караульной службы претензий нет, в этой ситуации они сделали, что могли.
Вопросы к руководству архангельского УФСИН – кто догадался отправить по этапу женщину на таком опасном сроке, когда наиболее вероятны преждевременные роды?!
Справка: Именно на 28-й неделе будущую роженицу начинают беспокоить боли в пояснице, вызванные смещением центра тяжести и увеличением нагрузки на мышцы и связки спины. Опасны резкие и отрывистые боли, которые часто возникают в процессе преждевременных родов. От других гинекологических подробностей этого периода мы решили избавить наиболее нервную (мужскую) часть аудитории наших читателей.
Понятно, что именно в этот период беременной женщине жизненно необходимо находиться под постоянным наблюдением медработников и в наиболее комфортной для нее позе. Что вряд ли может обеспечить вагонзак, в «купе» которого отсутствуют даже окно, и по существующему распорядку в туалет выводят не чаще двух раз в сутки.
Общественность задается вопросом – чем настолько опасна осужденная Евгения Л, что ее понадобилось срочно этапировать в места лишения свободы в таком интересном положении?
То есть, вышеупомянутым пресс-релизом региональное УФСИН само себя высекло, как известная унтер-офицерская вдова из русской классики (А.П. Чехов).
Ну, а мамочке с малышкой желаем здоровья и скорейшей свободы!