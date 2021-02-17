Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Родить в «столыпинском» вагоне. Чем гордится архангельское УФСИН?

Вчера мы разместили пресс-релиз Архангельского регионального Управления федеральной службы исполнения наказаний, в котором рассказывалось, как караульные спецвагона (вагонзака или «столыпинского»), следовавшего по маршруту (этапу) Архангельск-Москва, помогли родить 26-летней заключенной, находящейся на 28-й неделе беременности.

Роды прошли, слава богу, успешно. Малышка, появившаяся на свет в столь непрезентабельном месте, жива и, как мы надеемся, здорова.

Тем не менее, данный материал вызвал широкий общественный резонанс в социальных сетях.

К сотрудникам караульной службы претензий нет, в этой ситуации они сделали, что могли.

Вопросы к руководству архангельского УФСИН – кто догадался отправить по этапу женщину на таком опасном сроке, когда наиболее вероятны преждевременные роды?!

Справка: Именно на 28-й неделе будущую роженицу начинают беспокоить боли в пояснице, вызванные смещением центра тяжести и увеличением нагрузки на мышцы и связки спины. Опасны резкие и отрывистые боли, которые часто возникают в процессе преждевременных родов. От других гинекологических подробностей этого периода мы решили избавить наиболее нервную (мужскую) часть аудитории наших читателей.

Понятно, что именно в этот период беременной женщине жизненно необходимо находиться под постоянным наблюдением медработников и в наиболее комфортной для нее позе. Что вряд ли может обеспечить вагонзак, в «купе» которого отсутствуют даже окно, и по существующему распорядку в туалет выводят не чаще двух раз в сутки.

Общественность задается вопросом – чем настолько опасна осужденная Евгения Л, что ее понадобилось срочно этапировать в места лишения свободы в таком интересном положении?

То есть, вышеупомянутым пресс-релизом региональное УФСИН само себя высекло, как известная унтер-офицерская вдова из русской классики (А.П. Чехов).

Ну, а мамочке с малышкой желаем здоровья и скорейшей свободы!

03 июль 09:11 | : Скандалы

Главные новости


Откровения Алисы. Новые лица «РВК-Архангельск»
WWF в России и Норвегии. «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (33)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20