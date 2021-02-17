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В Архангельске обезврежены враги реформы ТБО

Накануне утром на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога» из общежития на проспекте Дзержинского. Для выяснения причин нажатия кнопки тревожной сигнализации на охраняемый объект направился экипаж Росгвардии.

По прибытии на место происшествия, к росгвардейцам обратился сторож и пояснил, что к зданию подъехал автомобиль «газель», вышли трое мужчин и стали грузить в машину пустые мусорные контейнеры. Не обратив внимания на замечания сторожа, злоумышленники уехали в сторону улицы Бадигина.  

После обследования ближайшего района, сотрудники Росгвардии направились на окраину города к пункту приёма металлолома. Там был обнаружен разыскиваемый автомобиль, в кабине сидели двое мужчин, а рядом с машиной лежали похищенные контейнеры.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых 1982 и 1984 годов рождения и передали полиции для разбирательства.

 

02 июль 09:08 | : Скандалы

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