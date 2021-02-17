Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске крупный чиновник времен Михальчука наживался на нацпроекте "Образование"

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении должностного лица органа власти, обвиняемого  в совершении преступления, предусмотренного п. «б», п. «в»   ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере).

Установлено, что обвиняемый в целях личного обогащения, с 01.01.2009 по 05.05.2009 вымогал и получил через посредников взятку в крупном размере – 1млн. руб. от генерального директора  одной из коммерческих организаций.

За указанную сумму обвиняемый совершил  действия в пользу этой  организации, выразившиеся в обеспечении закупки в рамках приоритетного национального проекта «Образование» техники на сумму 29 млн. рублей для нужд ГОУНПО «Профессиональное училище № 2», и за победу фирмы в конкурсе на поставку продукции фирмы «Валмет».

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и расследовано в отделе СУСК России по Архангельской области.

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму около 1 млн. руб.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска.

P.S. Как выяснила редакция, речь идет о Сергее Акулове, входившим в те годы в, так называемую, чиновнично-криминальную группировку "Якудзы".

01 июль 14:11 | : Скандалы

Главные новости


Откровения Алисы. Новые лица «РВК-Архангельск»
WWF в России и Норвегии. «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (14)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20