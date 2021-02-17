В Архангельске крупный чиновник времен Михальчука наживался на нацпроекте "Образование"

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении должностного лица органа власти, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б», п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере).
Установлено, что обвиняемый в целях личного обогащения, с 01.01.2009 по 05.05.2009 вымогал и получил через посредников взятку в крупном размере – 1млн. руб. от генерального директора одной из коммерческих организаций.
За указанную сумму обвиняемый совершил действия в пользу этой организации, выразившиеся в обеспечении закупки в рамках приоритетного национального проекта «Образование» техники на сумму 29 млн. рублей для нужд ГОУНПО «Профессиональное училище № 2», и за победу фирмы в конкурсе на поставку продукции фирмы «Валмет».
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и расследовано в отделе СУСК России по Архангельской области.
В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму около 1 млн. руб.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска.
P.S. Как выяснила редакция, речь идет о Сергее Акулове, входившим в те годы в, так называемую, чиновнично-криминальную группировку "Якудзы".