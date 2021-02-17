Архангелогородец Бугаев обдурил пенсионерку, представившись пожарным

В прокуратуре г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего Максима Бугаева, обвиняемого в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ).
Согласно предъявленному обвинению в феврале 2021 года Бугаев в Соломбальском округе г. Архангельска реализовал пенсионерке пожарный извещатель по завышенной цене, при этом он представился работником противопожарной безопасности и создал видимость проверки газового оборудования квартиры на предмет его исправности.
Также обвиняемый сообщил потерпевшей не соответствующие действительности сведения о том, что установка пожарного извещателя в жилых помещениях является обязательной. Сумма причиненного пенсионерке ущерба составила 6 000 рублей.
В ходе предварительного следствия материальный вред обвиняемым частично возмещен.