Экс-глава МО "Самодедское" сядет на скамью подсудимых за махинации с квартирами

Заместителем прокурора Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципального образования «Самодедское» Виталия Безногова. Он обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Согласно предъявленному обвинению Безногов с 2015 по 2020 годы неправомерно передал в бессрочное пользование по договорам социального найма шесть квартир лицам, не имеющим на это законного права, в результате чего одна из квартир перешла в личную собственность гражданина по договору приватизации. Действиями обвиняемого существенно нарушены права очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Плесецким районным судом решения о предоставлении администрацией муниципального образования указанных жилых помещений признаны незаконными.
Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области, материалов проверки, проведённой прокуратурой Плесецкого района и расследовано следственным отделом по ЗАТО г. Мирный СУСК России по Архангельской области и НАО.
В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично.
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