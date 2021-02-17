Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Экс-глава МО "Самодедское" сядет на скамью подсудимых за махинации с квартирами

Заместителем прокурора Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении бывшего главы муниципального образования «Самодедское» Виталия Безногова. Он обвиняется в совершении шести преступлений,  предусмотренных ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Согласно предъявленному обвинению Безногов с 2015 по 2020 годы неправомерно передал в бессрочное пользование  по договорам социального найма шесть квартир лицам, не имеющим на это законного права, в результате чего одна из квартир перешла в личную собственность гражданина по договору приватизации. Действиями обвиняемого существенно нарушены права очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Плесецким районным судом решения о предоставлении администрацией муниципального образования указанных жилых помещений признаны незаконными.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области, материалов проверки, проведённой прокуратурой Плесецкого района и расследовано следственным отделом  по ЗАТО г. Мирный СУСК России по Архангельской области и НАО.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично.

30 июнь 15:39 | : Скандалы

Главные новости


WWF в России и Норвегии. «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».
Моня – вундеркинд. К Дню памяти и скорби

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20