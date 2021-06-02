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Ибо не фиг. Директор архангельской фирмы сел на 5 лет за невыплату зарплаты

Мировым судьей судебного участка № 1 Приморского судебного района Архангельской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого генерального директора ООО «Норд Аква», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Установлено, что Гаца (фамилия – прим. ред.) с 25.10.2018 по 10.11.2020 умышленно не выплачивал заработную плату десяти своим работникам, тем самым нарушил их конституционные права и обратил причитающиеся им денежные средства в свою пользу.

В общей сложности преступными действиями работодателя потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 840 тыс. рублей.

Противоправная деятельность Гаца вскрыта Приморской межрайонной прокуратурой при рассмотрении обращений одного из работников организации, после чего материалы проверки для возбуждения уголовного дела были направлены в Приморский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также наличия предыдущего неисполненного приговора суда, обвиняемого  приговорили к наказанию в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

30 июнь 11:18 | : Скандалы

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