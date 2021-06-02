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Разрушающееся здание в Катунино угрожает жизни детей

Проведенной Приморской межрайонной прокуратурой проверкой установлены факты бездействия  администраций муниципальных образований «Катунинское» и «Приморский муниципальный район», выразившиеся в непринятии мер, препятствующих несанкционированному доступу граждан в заброшенные здания, расположенные в пос. Катунино.

Установлено, что на территории муниципальных образований расположены частично разрушенные нежилые здания, прилегающая территория не ограждена, на ней располагается строительный мусор, имеется беспрепятственный доступ посторонних лиц, несовершеннолетних,  в том числе на крышу, что в свою очередь создает реальную угрозу их жизни и здоровью.

В этой связи  заместителем межрайонного прокурора в Приморский районный суд направлены заявления о понуждении органов местного самоуправления исключить доступ посторонних лиц в заброшенные здания.

Решениями суда, не вступившими в законную силу, заявленные прокуратурой требования удовлетворены.

Исполнение решений суда находится на контроле межрайонной прокуратуры.

29 июнь 11:50 | : Скандалы

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