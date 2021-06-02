Главу Холмогорского района оштрафовали на 5 тысяч рублей за волокиту

Прокуратурой Холмогорского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Установлено, что в нарушение действующего законодательства главой МО «Холмогорский муниципальный район» ответ на поступившее обращение гражданина в сфере земельных правоотношений дан по истечении 30-дневного срока с момента его регистрации.
В этой связи прокуратурой в отношении главы района возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ.
Постановлением мирового судьи судебного участка №1 Холмогорского судебного района Архангельской области должностное лицо признано виновным и оштрафовано на 5 тыс. рублей.
Судебное решение не вступило в законную силу.
Напомним, главой Холмогорского р-на Архангельской области является Наталья Большакова (на фото).