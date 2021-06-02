Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

СМИ призвали. По факту схождения со свай дома в Архангельске возбуждено дело

23 июня 2021 года  деревянный жилой дом №25, расположенный  по улице Титова в городе Архангельске, сместился со свайного основания. Предварительно установлено, что дом своевременно не признан аварийным, работы по надлежащему обслуживанию дома и свай не проводились, в связи с чем  следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) и ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям руководства управляющей компании, которая оказывала услуги по содержанию указанного многоквартирного дома, и должностных лиц администрации муниципального образования «Город Архангельск», которые ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

26 июнь 10:41 | : Скандалы

Главные новости


Моня – вундеркинд. К Дню памяти и скорби
Инвалиды Архангельской области лишились отдыха из-за чванства профсоюзов

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (300)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20