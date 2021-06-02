СМИ призвали. По факту схождения со свай дома в Архангельске возбуждено дело

23 июня 2021 года деревянный жилой дом №25, расположенный по улице Титова в городе Архангельске, сместился со свайного основания. Предварительно установлено, что дом своевременно не признан аварийным, работы по надлежащему обслуживанию дома и свай не проводились, в связи с чем следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) и ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям руководства управляющей компании, которая оказывала услуги по содержанию указанного многоквартирного дома, и должностных лиц администрации муниципального образования «Город Архангельск», которые ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан.
Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.