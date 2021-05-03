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Жительница Новодвинска нагнула горадминистрацию и избавила дом от зловония

Жительница дома № 11 по ул. Дмитрова в Новодвинске разместила в соцсети в ВКонтакте пост, в котором с возмущением рассказала о бытовой проблеме, решить которую не удавалось на протяжении последнего полугода.

Из подвала дома «идёт запах зловонья, мы неоднократно обращались в жилищную контору, но все без результата». Кроме этого, у одного из подъездов «обвалилась крыша, но чинить ее также никто не торопится».

Пост жительницы Новодвинска был зафиксирован специалистами ЦУР Архангельской области в системе «Инцидент Менеджмент» и передан в администрацию города бумажников, которая, в свою очередь, подключила к решению вопроса МУП «Жилкомсервис». Буквально на следующий день бригада ремонтно-эксплуатационного управления выехала на место, чтобы устранить источник неприятного запаха. Кроме этого, был составлен акт обследования обвалившегося крыльца у шестого подъезда. Через два дня после публикации в ВК проблема с запахом была устранена. Причиной, как выяснилось, стал засор в системе канализации.

Отремонтировать козырек крыльца столь же оперативно невозможно. Через систему «Инцидент Менеджмент» Ольге был направлен ответ из городской администрации о том, что ремонт крыльца в обязательном порядке будет включён в план работ на 2022 год.

21 июнь 13:53 | : Скандалы

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