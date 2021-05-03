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Мировой судья оштрафовал ректора архангельского Института управления за кадровую небрежность

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности                                   частного образовательного учреждения высшего образования «Институт управления».

Установлено, что ректор Учреждения заключила трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность муниципальной службы в департаменте образования Администрации МО «Город Архангельск», однако в нарушение действующего законодательства не уведомила об этом прежнего работодателя.

В этой связи прокурором в отношении ректора Учреждения                     возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»).

Постановлением мирового судьи ректор оштрафована на 20 000 рублей. 

Постановление в законную силу не вступило.

 

16 июнь 16:05 | : Скандалы

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