Мировой судья оштрафовал ректора архангельского Института управления за кадровую небрежность

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности частного образовательного учреждения высшего образования «Институт управления».
Установлено, что ректор Учреждения заключила трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность муниципальной службы в департаменте образования Администрации МО «Город Архангельск», однако в нарушение действующего законодательства не уведомила об этом прежнего работодателя.
В этой связи прокурором в отношении ректора Учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»).
Постановлением мирового судьи ректор оштрафована на 20 000 рублей.
Постановление в законную силу не вступило.