Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Без надежд и желания. Что нам ждать от матча Россия-Финляндия?

Сегодня нашей национальной сборной на Евро-2021 предстоит париться в матче с командой Финляндии.

Который день дикторы на ТВ сдавленными голосами, будто их взяли крепкой НАТОвской рукой за кадыки, сообщают, что «проигран бой, но не проиграно сражение».

Правда эти слова – синонимы. Правильнее было сказать – «проигран бой, но не проиграна война». Но здесь плохие ассоциации с неудачной «Зимней войной». Пусть советская родина, устроившая эту самую войну, и откинулась из истории три десятка лет назад.

Футбол – метафора нашей жизни.

Например, доминирование питерских «зенитчиков» в российском чемпионате сродни роли дружеских госкомпаний в российской экономике. Где, например, «Газпром» и «Роснефть», а где «ЛУКОЙЛ»?

То же и с участием нашей сборной в международных матчах.

Победа над скромной, но крепкой финской сборной со счетом 1-0 подопечными «космос-Стаса» будет воспринята, как рывок и прорыв. Как огромное достижение. Хотя, для сильной сборной оно явилось бы лишь подтверждением квалификации – при всем уважении к нашему сопернику.

Нет дерзновений. Нет желания и возможностей, как когда-то, еще во времена СССР (чемпионаты мира 1982, 1986) обыграть грандов мирового или европейского футбола. Лишь бы выползти из группы. Бельгийская сборная выпустила из «нас» воздух – так и лежим у бровки сдутым, сплюснутым мячом.

То же в мировой экономике и политике. Вторая, региональная лига. Одна гордость – в Женеву позвали руку пожать. Но дальше-то – мяч на центр поля и игра. Надо побеждать, а не просто бегать и потеть.

Посоревнуйтесь взапуски своими госструктурами с западными корпорациями. Пусть, к примеру, рогозинский «Роскосмос» попробует отобрать «мяч» у максовского Space X.

Финская сборная прибывает в Санкт-Петербург. Футбольная Россия застыла в ожидании. Она смотрит на поле и не уверена в победе. Нет огня в ее душе.

(источник: Телеграм-канал СерпомПо)

P.S.  Сегодня в Архангельске с часу дня приостановлена торговля спиртным. Связано это отнюдь не с футболом, а с впускными экзаменами. Но как удачно совпало - алкоголь в совокупности с отчаянием может дать эффект страшно разрушительной силы…

16 июнь 14:11 | : Скандалы

Главные новости


Куда идёшь, молодёжь? Комментарий к выпускным экзаменам и арестам чиновников
"Дядя, купите мне слоника!". Недетский рассказ

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (182)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20