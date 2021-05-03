Без надежд и желания. Что нам ждать от матча Россия-Финляндия?

Сегодня нашей национальной сборной на Евро-2021 предстоит париться в матче с командой Финляндии.
Который день дикторы на ТВ сдавленными голосами, будто их взяли крепкой НАТОвской рукой за кадыки, сообщают, что «проигран бой, но не проиграно сражение».
Правда эти слова – синонимы. Правильнее было сказать – «проигран бой, но не проиграна война». Но здесь плохие ассоциации с неудачной «Зимней войной». Пусть советская родина, устроившая эту самую войну, и откинулась из истории три десятка лет назад.
Футбол – метафора нашей жизни.
Например, доминирование питерских «зенитчиков» в российском чемпионате сродни роли дружеских госкомпаний в российской экономике. Где, например, «Газпром» и «Роснефть», а где «ЛУКОЙЛ»?
То же и с участием нашей сборной в международных матчах.
Победа над скромной, но крепкой финской сборной со счетом 1-0 подопечными «космос-Стаса» будет воспринята, как рывок и прорыв. Как огромное достижение. Хотя, для сильной сборной оно явилось бы лишь подтверждением квалификации – при всем уважении к нашему сопернику.
Нет дерзновений. Нет желания и возможностей, как когда-то, еще во времена СССР (чемпионаты мира 1982, 1986) обыграть грандов мирового или европейского футбола. Лишь бы выползти из группы. Бельгийская сборная выпустила из «нас» воздух – так и лежим у бровки сдутым, сплюснутым мячом.
То же в мировой экономике и политике. Вторая, региональная лига. Одна гордость – в Женеву позвали руку пожать. Но дальше-то – мяч на центр поля и игра. Надо побеждать, а не просто бегать и потеть.
Посоревнуйтесь взапуски своими госструктурами с западными корпорациями. Пусть, к примеру, рогозинский «Роскосмос» попробует отобрать «мяч» у максовского Space X.
Финская сборная прибывает в Санкт-Петербург. Футбольная Россия застыла в ожидании. Она смотрит на поле и не уверена в победе. Нет огня в ее душе.
(источник: Телеграм-канал СерпомПо)
P.S. Сегодня в Архангельске с часу дня приостановлена торговля спиртным. Связано это отнюдь не с футболом, а с впускными экзаменами. Но как удачно совпало - алкоголь в совокупности с отчаянием может дать эффект страшно разрушительной силы…