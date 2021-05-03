В Архангельской области начали отменять летние фестивали

11 июня исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев подписал указ № 77-у, согласно которому с 12 июня в регионе вводится особый противопожарный режим сроком на 21 день.
В связи с введением особого режима, фестиваль экстремальных видов спорта, запланированный на 18 и 19 июня на берегу реки Солзы, отменён.
Как сообщает северодвинская администрация, ограничения на пребывание граждан и въезд транспорта вводятся в Архангельском, Березниковском, Вельском, Выйском, Емецком, Каргопольском, Карпогорском, Коношском, Котласском, Красноборском, Лешуконском, Мезенском, Няндомском, Обозерском, Онежском, Пинежском, Плесецком, Приозёрском, Пуксоозёрском, Северодвинском, Соловецком, Сурском, Устьянском, Холмогорском, Шенкурском, Яренском и Сийском лесничествах.
Леса можно посещать только тем, кто тушит природные пожары, занимается обеспечением бесперебойной работы электрических сетей, заготовкой древесины или служит в надзорных органах.
Как стало известно нашей редакции из собственных источников, на режим «ожидание» поставлено проведение в Архангельске фестиваля уличных театров и литературного «Белый июнь». Но уже в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе.