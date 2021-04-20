В Архангельске банкротят «Капитал-Инвест», но директор увиливает

Органами прокуратуры Архангельской области возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ в отношении бывшего директора ООО «Капитал-Инвест».
В результате проведенной прокуратурой города Архангельска проверки по обращению конкурсного управляющего ООО «Капитал-Инвест» выявлены нарушения законодательства о несостоятельности (банкротстве).
Установлено, что вопреки требованиям законодательства в этой сфере бывший директор ООО «Капитал-Инвест» уклоняется от передачи конкурсному управляющему сведений и документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, и имущества, принадлежащего юридическому лицу.
Следует напомнить, что общество признано несостоятельным (банкротом) в декабре 2019 года по заявлению публично-правовой компании «Фонд защиты граждан – участников долевого строительства».
Общество «Капитал-Инвест», привлекая денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве, заключаемых с физическими лицами, строительство многоэтажного жилого дома на пл. Терехина в городе Архангельске не завершило, объекты по договорам участия в долевом строительстве гражданам не передало.
По факту выявленных нарушений, допущенных бывшим директором ООО «Капитал-Инвест», заместителем прокурора города Архангельска возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Арбитражный суд Архангельской области.