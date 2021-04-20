Директор Каргопольской школы наживалась на детях с ограниченными возможностями

Няндомский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора МОУ «Казаковская начальная школа - детский сад» Абакумовой Марины. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 292 УК РФ (присвоение денежных средств учреждения, совершенное с использованием своего служебного положения, служебный подлог).
Установлено, что, являясь директором «Казаковская начальная школа - детский сад», Абакумова одновременно занимала должности педагога-логопеда и тьютора, однако занятия с детьми с ограниченными возможностями, нуждающимися в помощи узких специалистов, не проводила, при этом, действуя из корыстной заинтересованности вносила в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения о проведении занятий, которые представляла в бухгалтерию учреждения, получала за фактически невыполненную работу заработную плату.
Общая сумма ущерба составила свыше 40 тысяч рублей, которые подсудимая возместила частично, оставшаяся часть взыскивается с нее в порядке гражданского судопроизводства.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, назначив наказание в виде лишения права заниматься руководящей и административно-хозяйственной деятельностью в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 2 года, а также наложил на Абакумову штраф в размере 20 000 руб.
Приговор в законную силу не вступил.