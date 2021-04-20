В Архангельской области стали подкидывать младенцев

О вопиющем случае родительской бездарности рассказало издание «Клуб СМИ».
5-дневную девочку нашли на пороге Северодвинского роддома, сотрудники учреждения в полночь через закрытые двери приемного покоя услышали детский плач.
Ребенок чудом не замерз. На улице хоть и лето, но температура опускается ниже 10 градусов по Цельсию, и младенец мог получить переохлаждение, лёжа на бетонном полу крыльца. Работники родильного дома оценили состояние малышки и накормили ее.
Ребенок переведен в детскую городскую больницу, а родителей-кукушек ищут соответствующие органы. По неподтвержденным данным, девочка родилась в семье военнослужащего… что еще больше запутывает ситуацию. Роды проводились в домашних условиях.
Распиаренные бэби-боксы, ау!