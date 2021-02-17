В Северодвинске практиковали «левые» врачи

Сотрудниками Регионального управления ФСБ по Архангельской области, областной прокуратуры и ОМВД России по городу Северодвинску выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности.
Правоохранительными органами установлено, что директор одной из коммерческих организаций в период с сентября 2020 по май 2021 года организовала и осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием населению платных медицинских услуг без лицензии.
Незаконный доход от противоправной деятельности составил более четырех миллионов рублей.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России по городу Северодвинску в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное предпринимательство, сопряжённое с извлечением дохода в крупном размере). Ведётся следствие.