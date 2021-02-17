Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске практиковали «левые» врачи

Сотрудниками Регионального управления ФСБ по Архангельской области, областной прокуратуры и ОМВД России по городу Северодвинску выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности.

Правоохранительными органами установлено, что директор одной из коммерческих организаций в период с сентября 2020 по май 2021 года организовала и осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием населению платных медицинских услуг без лицензии.

Незаконный доход от противоправной деятельности составил более четырех миллионов рублей.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по городу Северодвинску в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное предпринимательство, сопряжённое с извлечением дохода в крупном размере). Ведётся следствие.

04 июнь 07:06 | : Скандалы

Главные новости


И сказал Цыбульский. Атмосферное губернаторское Послание
Солдат «Бессмертного полка» гнал немчуру до Берлина. Записки модератора из Котласа

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (44)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20