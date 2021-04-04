Прокуратура обвинила в бездействии администрацию поселка Березник

Прокуратурой Виноградовского района проведена проверка организации водоотведения в п. Березник Виноградовского района, в ходе которой установлено, что сброс сточных вод в водный объект производится без очистки.
Переданные по договору аренды канализационно-очистные сооружения по своему функциональному назначению не эксплуатируются, находятся в аварийном состоянии, в связи с чем на территории п. Березник сложилась неблагополучная санитарно-эпидемиологическая и экологическая обстановка, нарушены права человека на благоприятную окружающую среду.
По иску прокурора района Виноградовский районный суд признал бездействие администрации городское поселение «Березниковское» незаконным и обязал организовать надлежащим образом водоотведение сточных вод от централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации населенного пункта Березник в соответствии с требованиями законодательства.
Решение суда в законную силу не вступило.