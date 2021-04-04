Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура обвинила в бездействии администрацию поселка Березник

Прокуратурой Виноградовского района проведена проверка организации водоотведения в п. Березник Виноградовского района, в ходе которой установлено, что сброс сточных вод в водный объект производится без очистки.

Переданные по договору аренды канализационно-очистные сооружения по своему функциональному назначению не эксплуатируются, находятся в аварийном состоянии, в связи с чем на территории п. Березник сложилась неблагополучная санитарно-эпидемиологическая и экологическая обстановка, нарушены права человека на благоприятную окружающую среду.

 По иску прокурора района Виноградовский районный суд признал бездействие администрации городское поселение «Березниковское» незаконным и обязал организовать надлежащим образом водоотведение сточных вод от централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации населенного пункта Березник в соответствии с требованиями законодательства.

Решение суда в законную силу не вступило.

 

03 июнь 14:18 | : Скандалы

Главные новости


И сказал Цыбульский. Атмосферное губернаторское Послание
Солдат «Бессмертного полка» гнал немчуру до Берлина. Записки модератора из Котласа

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (41)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20