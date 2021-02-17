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Северодвинец замуровал сотрудников Роспотребнадзора в своем офисе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст. 127  УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении двух лиц).

По версии следствия, подозреваемый, находясь в помещении сервисного центра коммерческой организации по улице Ломоносова в городе Северодвинске, желая избежать правового разбирательства и привлечения к административной ответственности (за оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг), покинул помещение и закрыл входную дверь ключом на замок, лишив представителей власти возможности покинуть помещение.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.

В ходе допроса подозреваемый  признал свою вину и пояснил следователю, что сам выпустил сотрудников Роспотребнадзора, которые заявили, что вызвали сотрудников полиции.  

Дело принято к производству следственным отделом по г.Северодвинск Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

За незаконное лишение свободы двух человек Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

01 июнь 10:58 | : Скандалы

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