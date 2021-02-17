Северодвинец замуровал сотрудников Роспотребнадзора в своем офисе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении двух лиц).
По версии следствия, подозреваемый, находясь в помещении сервисного центра коммерческой организации по улице Ломоносова в городе Северодвинске, желая избежать правового разбирательства и привлечения к административной ответственности (за оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг), покинул помещение и закрыл входную дверь ключом на замок, лишив представителей власти возможности покинуть помещение.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что сам выпустил сотрудников Роспотребнадзора, которые заявили, что вызвали сотрудников полиции.
Дело принято к производству следственным отделом по г.Северодвинск Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
За незаконное лишение свободы двух человек Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.