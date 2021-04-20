Конец интриги с фальшивыми морскими документами в Архангельске

Житель г. Архангельска признан виновным в передаче взятки за оформление фиктивных морских квалификационных и медицинских документов.
Вступил в законную силу приговор Трусовского районного суда г. Астрахани в отношении 37-летнего архангелогородца, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).
Судом и следствием установлено, что в сентябре 2018 года житель Архангельска, желая получить морские квалификационные и медицинские документы без фактического обучения и прохождения медкомиссий, через посредника — жителя города Астрахани, передал должностным лицам учебных и медицинских заведений города Астрахани денежные средства в виде взятки в размере 130 тысяч рублей. Коррупционную деятельность пресекли сотрудники РУФСБ России по Архангельской области во взаимодействии с коллегами из Архангельского следственного отдела на транспорте, а также ОЭБ и ПК Архангельского ЛО МВД России на транспорте.
В ходе расследования уголовного дела взяткодатель признал свою вину в полном объеме. Судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 300 тысяч рублей.
Напомним, посреднику в передаче взятки – жителю г. Астрахани в апреле 2021 года суд назначил штраф в размере 500 тысяч рублей.