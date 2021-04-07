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В Коноше назревает бунт родителей из-за состояния местной школы

Рассказывает депутат Госдумы Ирина Чиркова:

- Родители коношских школьников публично подняли настоящий бунт по поводу полуаварийного состояния Лесозаводской средней школы. Несколько представителей общественности, в том числе наши коношские партийцы, по этому вопросу даже ездили недавно на приём в Администрацию Президента РФ. Безусловно, в требовании обеспечить детей безопасными и современными условиями обучения родительское сообщество Коноши я поддерживаю - и запросила в Правительстве области информацию о возможности форсирования работ.

Областные власти, судя по ответу, необходимость строительства новой школы осознают, поскольку техэкспертиза показала, что у нынешнего здания «несущие и ограждающие конструкции имеют дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности». Правда, конкретики у чиновников пока нет - выбить полмиллиарда рублей на стройку они попытаются из федерального бюджета через две госпрограммы. Со своей стороны, как федеральный представитель региона готова в любой форме подключиться, но...

Есть нюанс: чтобы заявиться в госпрограммы, нужна нормальная проектная документация, которую только к сентябрю, дай бог, доработает и защитит на госэкспертизе Администрация Коношского района. С учетом того, что федеральные программы для составления «черновика» бюджета наполняются заявками из регионов в течение лета, шансов добиться финансирования хотя бы на следующий год для коношской школы остаётся немного. Вот и проверим таланты и рвение чиновников в этом вопросе - являются ли интересы и чаяния граждан для них приоритетными.

25 май 12:47 | : Скандалы

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