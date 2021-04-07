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Глава Устьянского района Молчановский оштрафован на пять тысяч за волокиту

На основании материалов проверки прокуратуры Устьянского района постановлением мирового судьи исполняющий обязанности главы муниципального образования «Устьянский муниципальный район» Молчановский признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Судом установлено, что 28.01.2021 в администрацию муниципального образования с заявлением об изменении категории пользования земельного участка обратился гражданин, однако его обращение перенаправлено по подведомственности в Министерство строительства и архитектуры Архангельской области с нарушением установленного законом 7-ми дневного срока, при этом заявитель информацию о перенаправлении обращения так и не получил.

Постановлением суда Молчановскому назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.

 

21 май 14:58 | : Скандалы

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