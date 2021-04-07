Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Неприятности «Звездочки» продолжаются. Теперь от «Росатома»

Сразу два иска вчинила госкорпорация «Росатом» в адрес АО «Центр судоремонта «Звёздочка», их в начале июня рассмотрит Арбитражный суд г. Мурманска.

Речь идёт о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, которая регламентирует осуществление предпринимательской деятельности. За грубое нарушение требований лицензии для юрлиц по этой статье предусмотрен штраф в размере от 100 до 200 тыс. рублей, плюс административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Конкретные претензии пока не разглашаются в интересах судебного производства, а само дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Судя по всему, имеют место секреты, касающиеся обороноспособности страны.

Напомним, ранее «Звездочка» уже попала в реестр Министерства обороны как «недобросовестный поставщик», а так же проиграла военному ведомству несколько крупных исков.

 

 

19 май 12:39 | : Скандалы

Главные новости


"Ты в дверь, они - в окно". Опыт общения с чиновниками прокуратуры Архангельской области
Самая короткая дорога на фронт. Почти быль*

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2021 (161)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)

Деньги


все материалы
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20