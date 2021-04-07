Неприятности «Звездочки» продолжаются. Теперь от «Росатома»

Сразу два иска вчинила госкорпорация «Росатом» в адрес АО «Центр судоремонта «Звёздочка», их в начале июня рассмотрит Арбитражный суд г. Мурманска.
Речь идёт о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, которая регламентирует осуществление предпринимательской деятельности. За грубое нарушение требований лицензии для юрлиц по этой статье предусмотрен штраф в размере от 100 до 200 тыс. рублей, плюс административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Конкретные претензии пока не разглашаются в интересах судебного производства, а само дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Судя по всему, имеют место секреты, касающиеся обороноспособности страны.
Напомним, ранее «Звездочка» уже попала в реестр Министерства обороны как «недобросовестный поставщик», а так же проиграла военному ведомству несколько крупных исков.