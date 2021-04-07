На архангельские прилавки попадали "нелогичные" мясопродукты

В марте 2021 года Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу (в настоящее время – Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора) была проведена внеплановая выездная проверка предприятия в г. Архангельске, которое занимается производством кулинарной продукции и принадлежит индивидуальному предпринимателю.
В ходе проверки были выявлены различные нарушения ветеринарного законодательства.
7 деклараций о соответствии продукции были приняты на основании протоколов испытаний, в которых отсутствовали сведения обо всех необходимых исследованиях.
Так, декларация о соответствии на изделия кулинарные готовые из мяса и субпродуктов птицы была принята на основании протоколов испытаний, в которых отсутствовали сведения об исследованиях на показатели Listeria monocytogenes, сульфитредуцирующие клостридии, ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры), ДДТ и его метаболиты, антибиотики левомицетин и тетрациклин, уровень радионуклеида цезий-137, что является нарушением требований технического регламента «О безопасности пищевой продукции».
Действие оформленных с нарушением деклараций о соответствии продукции было прекращено по предписанию Управления.
Уполномоченными лицами предприятия были допущены нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий».
Так, по ветеринарным сопроводительным документам готовая продукция из мяса свинины в ассортименте была выработана из нелогичного объема сырья: для получения 333,91 кг готовой продукции было использовано 276,104 кг сырья.
Пищевые отходы (кость куриная весом 2 кг) были отправлены на уничтожение и приняты предприятием по утилизации без ветеринарных сопроводительных документов.
Также на момент проверки в ФГИС «Меркурий» содержались сведения о наличии различной продукции, которая по факту уже была реализована.
Кроме того, в некоторых производственных и транспортных сопроводительных документах были некорректно указаны наименования продукции и другие данные.
В результате этих и других нарушений работы с ФГИС «Меркурий» на предприятии был образован пересорт товара и нарушена его прослеживаемость. Меры к аннулированию и переоформлению ВСД либо возврату продукции уполномоченными лицами предприняты не были.
В апреле 2021 года предприниматель был привлечен Управлением к административной ответственности за недостоверное декларирование продукции по ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ и за нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения и реализации продуктов животноводства по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Также к ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ были привлечены уполномоченные лица предприятия.
Кроме того, в ходе проверки Управлением были отобраны пробы продукции и направлены на исследования в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория». По результатам исследований в ежиках по-домашнему и тефтелях замороженных был выявлен незаявленный в составе компонент (ДНК говядины) и бактерии рода Salmonella, в котлетах куриных – ДНК говядины, в бифштексах рубленых - бактерии рода Salmonella.
Управлением дополнительно выдано предписание о прекращении действия двух деклараций о соответствии на указанную продукцию.
За нарушение требований технических регламентов 12 мая 2021 года в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Дело находится на рассмотрении в Управлении. Предприятие должно разработать программу по недопущению нарушений.