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На архангельские прилавки попадали "нелогичные" мясопродукты

В марте 2021 года Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу (в настоящее время – Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора) была проведена внеплановая выездная проверка предприятия в г. Архангельске, которое занимается производством кулинарной продукции и принадлежит индивидуальному предпринимателю.

В ходе проверки были выявлены различные нарушения ветеринарного законодательства.

7 деклараций о соответствии продукции  были приняты на основании протоколов испытаний, в которых отсутствовали сведения обо всех необходимых исследованиях.

Так, декларация о соответствии на изделия кулинарные готовые из мяса и субпродуктов птицы была принята на основании протоколов испытаний, в которых отсутствовали сведения об исследованиях на показатели Listeria monocytogenes, сульфитредуцирующие клостридии, ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры), ДДТ и его метаболиты, антибиотики левомицетин и тетрациклин, уровень радионуклеида  цезий-137, что является нарушением требований технического регламента «О безопасности пищевой продукции».

Действие оформленных с нарушением деклараций о соответствии продукции было прекращено по предписанию Управления.

Уполномоченными лицами предприятия были допущены нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий».

Так, по ветеринарным сопроводительным документам готовая продукция из мяса свинины в ассортименте была выработана из нелогичного объема сырья: для получения 333,91 кг готовой продукции было использовано 276,104 кг сырья.

Пищевые отходы (кость куриная весом 2 кг) были отправлены на уничтожение и приняты предприятием по утилизации без ветеринарных сопроводительных документов.

Также на момент проверки в ФГИС «Меркурий» содержались сведения о наличии различной продукции, которая по факту уже была реализована.

Кроме того, в некоторых производственных и транспортных сопроводительных документах были некорректно указаны наименования продукции и другие данные.

В результате этих и других нарушений работы с ФГИС «Меркурий» на предприятии был образован пересорт товара и нарушена его прослеживаемость. Меры к аннулированию и переоформлению ВСД либо возврату продукции уполномоченными лицами предприняты не были.

В апреле 2021 года предприниматель был привлечен Управлением к административной ответственности за недостоверное декларирование продукции по ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ  и за нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения и реализации продуктов животноводства по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Также к ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ были привлечены уполномоченные лица предприятия.

Кроме того, в ходе проверки Управлением были отобраны пробы продукции и направлены на исследования в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория». По результатам исследований в ежиках по-домашнему и тефтелях замороженных был выявлен незаявленный в составе компонент  (ДНК говядины) и бактерии рода Salmonella, в котлетах куриных – ДНК говядины, в бифштексах рубленых - бактерии рода Salmonella.

Управлением дополнительно выдано предписание о прекращении действия двух деклараций о соответствии на указанную продукцию.

За нарушение требований технических регламентов 12 мая 2021 года в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Дело находится на рассмотрении в Управлении. Предприятие должно разработать программу по недопущению нарушений.  

19 май 11:10 | : Скандалы

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